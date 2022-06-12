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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703702/شوبير-يكشف-تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-المصري-بالسلوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق المصري بالسلوم في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم على ستاد "الأهلي وي السلام".

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكشف شوبير حارس مرمى الأهلي السابق والإعلامي الحالي، عن التشكيل المتوقع أن يدخل به فريق النادي الأهلي، وذلك عبر برنامجه الصباحي في راديو "أون تايم سبورتس".

وجاء التشكيل المتوقع أن يدخل به المارد الأحمر أمام الفريق المطروحي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، كريم فءاد، رامي ربيعة.

في الوسط: محمد محمود، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبد القادر.

في الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد صلاح، صلاح محسن أو محمد شريف.

غيابات الأهلي أمام المصري بالسلوم:

ومن المقرر أن يغيب من خلال المشاركة أمام المصري بالسلوم 14 لاعب، وهم :

محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج، للمشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.