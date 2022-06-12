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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703701/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-البرتغال-ضد-سويسرا-قبل-مباراة-الليلة

يحل منتخب البرتغال ضيفاً ثقيلاً علي نظيره السويسرى، فى مباراته اليوم الأحد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة تمام التاسعة إلا ربع مساءً ،ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدور المجموعات بمسابقة دورى الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات المنتخبين

التقي المنتخبين من قبل فى 6 مباريات بكافة المسابقات، حقق برازيل أوروبا الإنتصار في لقاءين فيما فاز الأخير في 3 مباريات.

فيما أحرز منتخب البرتغال 6 أهداف مقابل 8 أهداف لمنتخب سويسرا، قبل المباراة الهامة بين الطرفين مساء اليوم الأحد.

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

كوبا أمريكا

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.