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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703699/روسيا-شركات-أوروبية-وأميركية-تعتزم-العودة-إلى-السوق-الروسية

دوت الخليج

وأكد الكرملين على احترام روسيا قرار الشركات الاجنبية التي لم تسجيب للضغوط الخارجية بمغادرة روسيا وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية وتنفيذ روسيا عملية عسكرية فى أوكرانيا.

تلميح روسي بمصادرة أصول الدول المعادية

وأشارت الحكومة الروسية على امكانية مصادرة أصول لبعض الدول والتي تصفهم روسيا بالدول المعادية ويأتي ذلك ردا على أقتراح الإدارة الأمريكية لتصفية الأصول المصادرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا.

موسكو المعاملة يجب أن تكون بالمثل

وفي ذات السياق ردا على أقتراح الأدارة الأمريكية فقد صرح رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين عبر قناته على "تليجرام" بأنه:" من العدل فيما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية والتي ينحدر مالكوها من دول معادية التي قامت باتخاذ قرارات مثل الاستيلاء على الأصول الروسية فأنه يجب أن يكون الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة أصول هذه الدول".

ويذكر أن العملية الروسية فى أوكرانيا بدأت في 24 فبراير ومنذ بدأ العملية العسكرية الروسية تم تنفيذ حزمة من العقوبات ضد روسيا استهدفت مختلف القطاعات الروسية منها القطاع المصرفى والنفطى والاعلامي، إلى جانب قيام عدد من الدول الأوربية بحملات طرد لعدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وفى مقابل ذلك قامت روسيا بأتخاذ عدد من الأجراءات ضد هذه الدول من خلال طرد مماثل للممثلين عن هذه الدول من الأراضي الروسية إلى جانب اجبار الدول التي تصفهم روسيا بالمعادية بدفع بالروبل مقابل ضخ الغاز لهذه الدولة وبالتوازي مع هذا التصعيد الأوروبي الأوكراني الروسي تتم تنفيذ جولات من المفاوضات تمت فى عدد من عواصم الدول وذلك كمحاولة للتوصل إلى حلول بين البلدين من أجل انهاء الصراع واعلان السلام بين البلدين.