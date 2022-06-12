شريف إكرامي منتقداً تصريحات مجاهد وعلام: ما هذا العبث

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703696/شريف-إكرامي-منتقدا-تصريحات-مجاهد-وعلام-ما-هذا-العبث

نتقد شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، الوضع الحالي والتصريحات التي أدلى بها كلاً من أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، وجمال علام رئيس الجبلاية الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرإكرامي، تويتة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، كاتبا:" ما هذا العبث، عندما نرى مسئولين كبار في كرة القدم، تصريحاتهم كارثية ويحتاجون إلى دروس توعية شديدة في كيفية التعامل مع الإعلام".

وأضاف: " ماذا ننتظر من اللاعبين، لا تزيدوا الواقع احباطاً واحترموا مناصبكم يرحمكم الله".

تصريحات مجاهد

وكان قد حمل أحمد مجاهد، مسئولي اتحاد الكرة الحاليين، مسئولية أزمة ملعب النهائي الإفريقي، مؤكداً على أن اتحاد الكرة قد تسلم خطاباً في 19 يناير الماضي من قِبل الكاف، يفيد بإخبار الأندية التي ترغب في تنظيم أي من البطولات الإفريقية، وتم تمهيلهم حتى 28 فبراير، ولكن مسئولو الجبلاية، لم يتطرقوا للأمر ولم يعرضوا الموضوع على النادي الأهلي، الأمر الذي تسبب في هذه الأزمة.

على الجانب الآخر، رفض جمال علام رئيس اتحاد الكرة الحالي، توجيه له الاتهام من قِبل مجاهد، مؤكداً على أنه الاتحاد لم يقصر في ملف النادي الأهلي.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية له لـ برنامج " على مسئوليتي" الذي يقدمه "أحمد موسى"، ويُعرض على فضائية صدى البلد،" التحاد الإفريقي لم يحمل شعار اللعب النظيف، وكان لابد من استبعاد المف المغربي، خاصة وأنه تم إقامة نهائي نفس البطولة في المغرب الموسم الماضي".

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إنه كلف حازم إمام ومحمد بركات بالبحق عن مدير فني أجنبي، بديلا لإيهاب جلال، وبهذا فإن آخر مباراة لإيهاب جلال هي مباراة كوريا الجنوبية، وسيتم خوض ودية كوريا الجنوبية لأنه سيتم توقيع عقوبة مالية على المنتخب إذا لم يتم اللعب أمام كوريا الجنوبية.