زراعة الشيوخ تناقش تقنين ملكية الأراضى الزراعية..اليوم

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703695/زراعة-الشيوخ-تناقش-تقنين-ملكية-الأراضى-الزراعيةاليوم

تستكمل لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، اليوم، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي،ؤئيس اللجنة، والمحال من الجلسة العامة، بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات"الشباك الواحد"، وذلك لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، ذلك بحضور مسئولي المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

دوت الخليج

زراعة الشيوخ تناقش تقنين ملكية الأراضى الزراعية

يذكر أن اللجنة، ناقشت فى اجتماعاتها الأخيرة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي ، والمحال من الجلسة العامة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات"الشباك الواحد".

تقنين ملكية الأراضى الزراعية

وقال رئيس اللجنة، أن الهدف من المناقشة، هو التوصل لحلول جذرية لتلك المشكلات التي تواجه المزارعين والمستثمرين فى القطاع الزراعى، في تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة، مشيرا إلي طول الإجراءات وتشابكها.

وأكد الجبلى، أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد، لتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير مسئولية التواصل مع كافة الجهات الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لانهاء إجراءات التقنين وحصول المواطن على عقد الملكية من الهيئة، وذلك أسوة بهيئة التنمية الصناعية التي تتولى كل شيء مع الجهات الأخرى نيابة عن المصنعين في مجال الصناعة.

كما طالب الجبلى، بإجراءات واضحة لتقنين وضع واضعي اليد، حيث من حقهم تقنين أوضاعهم وتمتعهم بالاستقرار على أرضهم.

وشدد الجبلى، على أهمية وجود جدول زمنى للإجراءات المطلوبة، قائلا، :" نحن في ظروف صعبة، ونسابق الزمن لاستصلاح الأراضى، بهدف التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج لمواجهة التحديات الحالية".

ومن المقرر أن تناقش اللجنة ، خلال اجتماعاتها غدا، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن التصريح بحفر آبار مياه جوفية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور مسئولي وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.