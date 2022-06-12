انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس «المصريين الأحرار» لـ دوت الخليج: الحزب ليبرالى منضبط بالعادات والتقاليد وبالأصول الدينية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703693/رئيس-المصريين-الأحرار-لـ-تحيا-مصر-الحزب--ليبرالى-منضبط-بالعادات-والتقاليد-وبالأصول-الدينية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حزب المصريين الأحرار هو حزب ليبرالى، ولكن من منطلق الليبرالية المصرية الخالصة حتى لا أحد يفهم الأمور بشكل خاطئ، وهى ليست الليبرالية الغربية، وبالتالى نحن حزب ليبرالى منضبط بالعادات والتقاليد وبالأصول الدينية، وضد قانون حقوق المثليين تماما.

دوت الخليج

و أضاف خليل: أيضا نرفض إلغاء قانون الإعدام لأن القصاص موجود فى الأديان، خاصة أننا نواجه بمثل هذه الأسئلة فى الخارج وخاصة فيما يتعلق بحقوق المثليين والإعدام، والأساس فى هذه الليبرالية حاجتين الأولى منها الاقتصادية وهو السوق الحر الإجتماعى وهذا إطار قريب جدا من النظام الاقتصادى الألمانى، بمعنى أننا اقتصاديا نؤمن بالسوق الحر المنضبط.، وهذا أمر له معايير والجزء الثانى هو الحريات ولدينا إلتزام بها بأن حريتى تقف عند حرية الآخريين وليست التى تصل للفوضى، وحرية الرأى والتعبير لابد أن تكون منضبطة والإعتراض بأسباب منطقية بمعنى أن نكون بمعارضة بناءة وليست المعارضة الحنجورية .

و تابع رئيس حزب المصريين الأحرار: برنامج الحزب موجود منذ 2011 ويتم التوعية والترويج بشأنه ومنه كثير ما يتم تطبيقه فى مصر الآن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث الطرق والكبارى واستخدام قناة السويس بشكل متطور، والدعم النقدى بدلا من العينى والإهتمام بالشباب وبالتالى جزء كبير من مبادئ وأهداف الحزب يتم تطبيقها فى مصر الآن.

الحوار الوطني

و يواصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، لقاءاته برؤساء الأحزاب المصرية، فى ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى مع الأحزاب والقوى السياسية، وذلك بمشاركة د. عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار والذى تحدث فى لقاء موسع بالزميل محمود فايد، عن الخريطة السياسية فى مصر وتطوراتها وانتقاداته لما آلت إليه فى الفترة الأخيرة وخاصة على مستوى الوعى من جانب المواطن لدور وإيدلوجية الأحزاب المصرية، بجانب إشكاليات الخلط ما بين الدور الحقوقى والأهلى للجمعيات والأحزاب السياسية، مؤكدا على أن الخلط يشوه المشهد السياسى .