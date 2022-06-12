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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703692/اصابة-الفنان-مصطفى-درويش-بتهتك-حاد-في-عضلة-السمانة-تفاصيل

أعلن الفنان مصطفى درويش تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نتيجة اصابته بتهتك في عضلة السمانة أدت الى دخوله للمستشفى في مساء أمس السبت.

دوت الخليج تعرض الفنان اصابة درويش بتهتك في عضلة السمانة

وكتب الفنان مصطفى دوريش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي: “الحمد لله تهتك حاد من الدرجه الثانيه في عضله السمانه الحمد لله.. ربنا يستر ومتحتاجش تدخل جراحي بعد اسبوع”.

مصطفى درويش: مريت بأسوء تجربه

وتابع مصطفى دوريش: “انا ٤١ سنه مريت بتجارب كتير، صعبه جدا، بس الفتره دي مريت بأسوء تجربه في حياتي بالكامل سايبه شرخ كبير جوايا، افتكر الدرس اللي اتعلمته منها عمري ما هنساه ولا هيفارق حياتي الجايه، تفكيري وشخصيتي اتغيرو بالكامل وبقيت بكره شخصيتي القديمه اللي من كام شهر كنت بحب جدعنتها وطيبتها وكرمها وتربيتها بقيت مش طايق افتكرها”.

وأكد: “انا بكتب الكلام ده علشان كل سنه البوست ده يجي قدامي ازعل علي ٤١ سنه عيشتهم غلط بشخصيه غلط، رجاء من الاخوة الصحفيين سيبو البوست ده ليا شخصي ماتنزلهوش في مواقع لانه حاله جوايا في وقت صعب جداا بالنسبالي ارجوكم متنزلهوش سيبهولي انا بس”.

آخر أعمال مصطفى درويش

يذكر أن آخر أعمال مصطفى درويش حكاية "ويبقى الأثر" ضمن مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري، مع النجوم: نجلاء بدر، إيناس كامل، رانيا منصور، محمد التاجي وغيرهم، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الآمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

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هو فنان و ممثل مصري ولد عام 1980 بمدينة 6 أكتوبر في مصر بدأ مصطفى درويش مشواره الفني عام 2011 و ظهر لأول مرة في الأعمال الفنية من خلال الفيلم السينمائي كف القمر مع المخرج المتميز خالد يوسف حيث أن خالد يوسف هو الذي اكتشفه و قدمه لأول مرة .