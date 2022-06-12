انت الان تتابع تفاصيل خبر فتح مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية فى فرنسا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703689/فتح-مراكز-الاقتراع-للانتخابات-التشريعية-فى-فرنسا

دوت الخليج

48 مليون ناخب للتصويت فى الانتخابات التشريعية

وشارك للتصويت فى هذه الانتخابات 48 مليون مواطن ويشار أن التصويت فى الاتنخابات سينتهي فى تمام الساعة

4:00 فيما عدا المدن الفرنسية الكبري بما فيها العاصمة باريس حيث تم تمديد فترات الاقتراع فيها إلى الساعة 6:00

ويذكر أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طالب فى نهاية الحملة الانتخابية من الفرنسيين بمنحه أغلبية ساحقة فى الانتخابات التشريعية

منافسة بين ماكرون وميلانشون

ومن الجدير بالذكر أشارت استطلاعات الرأي الى أن ائتلاف "معا" الذي يضم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وحلفاؤه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية والتي يتزعمها جان لوك ميلانشون

وأعلنت الحكومة الفرنسية بأنه بأمكان 48 مليون ناخب مسجل أن يقوم الأدلاء بأصواتهم من أجل أختيار 577 عضو فى الجمعية الوطنية الفرنسية.

ويذكر أن فرنسا شهدت خلال الآونة الأخيرة تنافس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومنافسته اليمنية المتطرفة مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني والتي انتهت بإعادة انتخاب الرئيس الحالى ماكرون رئيسا لفرنسا للولاية ثانية وحصل ماكرون خلال هذه الانتخابات على 58.55 % في حين حصلت منافسته مارين لوبان على 41.45 % من الأصوات.

ويشار إلى أن جان لون ميلانشون قام بتشكيل تحالفا يساريا يسمي "NUPES " والذي يعني الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئي الجديد وذلك من أجل خوض الأنتخابات التشريعية الفرنسية بهدف منع حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أن يقوم بفرض هيمنته على الحكومة القادمة.