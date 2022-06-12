انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد واقعة الفندق الشهر.. أبرز تريندات نجلاء بدر.. تهديد بالطلاق وفستان عاري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703688/بعد-واقعة-الفندق-الشهر-أبرز-تريندات-نجلاء-بدر-تهديد-بالطلاق-وفستان-عاري

تصدرت الفنانة نجلاء بدر تريندات مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير كعادتها، اذ دائما رغم عدم سعيها لذلك وتصريحتها بأن التريندات “للناس الفاضية” وفقا لما أقرته في إحدى البرامج التليفزيونية، ويرصد دوت الخليج في ذلك التقرير أبرزها.

رقصها في مسلسل نسل الأغراب “صعيدية غجرية”

كان مسلسل “نسل الأغراب” الذي خاضت بطولته بجانب الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، أولى اسباب تصدر نجلاء بدر التريند، اذ جسدت دور راقصة غجرية صعيدية، وتعجب البعض من لهجتها الصعيدية ورقصاتها الغربية.

ودافعت نجلاء بدر عن نفسها من خلال برنامج et بالعربي: “أنا رقصت بطريقتهم، مش جاية أفرجهم على رقص شرقي”.

مهاجمتها بسبب تهنئة المسحيين بعيدهم

تعرضت الفنانة نجلاء بدر لهجوم حاد بعدما قامت بتهنئة المسحيين بعيد ميلاد المسيح، اذ كتبت لها متابعة: “بتهنيهم على كفرهم”، لترد نجلاء بدر عليها ردا قاسيا: “استغفر الله العظيم.. أنتى إزاى بتكفرى الناس أى دين أداكى حق التكفير.. ده عيد ميلاد سيدنا عيسى أنتى لا تؤمنى بالأديان والرسل؟".

اطلالتها العارية في مهرجان الجونة

وكانت إطلالة نجلاء بدر بمهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لأيام متداولة، اذ ظهرت بفتسان أسود اللون مبطن الصدر، وكف عن جزء من منطة الصدر مع وضع قطعة قماش أشبه بالكمامة المطرزة، والتي نالت سخرية عدد كبير من الجمهور.

ودافعت نجلا بدر عن نفسها، فقالت: “مكنش عاري ومظهرش مني حاجة والله ما نسيت بطانة الفستان.. والفستان من نوع خاص جدا”.

تهديد بطلاقها

وأثارت تصريحات زوج الفنانة نجلاء بدر الرأي العام، بعدما خرج في إحد اللقاء التليفزيونية ليرد على سؤال: هتعمل اي لو نجلاء بدر تخنت”، ليكون رده كالقنبلة التي فجرت عدد كبير من النساء: “و تخنت هطلقها.. أنا واخدها موديل معين، واخد عربية سبور، هتقلبي أتوبيس، هنزل المحطة الجاية على طول”، لتعرب نجلاء عن غضبها معلنة إقامة حملة عليه وعلى الرجال أمثاله.

واقعة الفندق الشهير

هذا وتصدرت نجلاء بدر التريند في الساعات القليلة الماضية، بعدما قامت بفضح فندق شهير بالعلمين، اذ كتبت عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “: الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية في فندق بالعلمين، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي، ومضينا وقعدنا ساعة في انتظار الغرف وبعد كده اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل، يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها ولو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة بردوا غير مسموح”.

وتابعت: “: حتى لو كان متزوج أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها، في السفر داخل فنادق محافظات مصر هل يوجد شروط لقبول المبيت أيضًا، بعدما تم الحجز وتمت أيضا إجراءات الإقامة ثم الاعتذار لعدم تواجد الزوج أو الزوجة؟، أنا أثق أن مصر دولة قانون وما يحدث تعدٍ على القانون”.