التعليم : الانتهاء من إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة ”القيم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:25 صباحاً - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم الانتهاء من إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر"، وشملت مرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي .

وأضاف الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه السلسلة من أجل بناء جيل مصري يمتلك مهارات حقيقية بمقاييس عالمية حيث نسابق الزمن لاستكمال نظام التعليم الجديد والذي يصل إلى محطة الصف الخامس الابتدائي في سبتمبر القادم وكذلك نسعى لجيل يمتلك المهارة ويحترم الآخر ولديه أيضا حصيلة من القيم والاخلاقيات وفخور بهويته المصرية والعربية.