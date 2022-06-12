السفير المصري في فنلندا يلتقى مع عدد من أبناء الجالية المصرية فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:25 صباحاً - التقى السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية فى هلسنكي، بعدد من أعضاء الجالية المصرية فى فنلندا، وذلك فى إطار التواصل المستمر مع أبناء الجالية، حيث رحب بهم فى حفل إستقبال أقيم فى مقر السفارة المصرية، وأعرب خلاله عن إعتزازه وتقديره لهم، مؤكداً على دعم السفارة الكامل لهم وحرصها على تسيير معاملاتهم.

هذا، وقد تناول اللقاء نقاشاً موسعاً حول التأكيد على جهود الدولة المصرية من خلال سفارات مصر بالخارج لتعزيز جسور التواصل بين أبناء الجاليات المصرية فى الخارج والوطن الأم مصر، خاصة أبناء الجالية المصرية من الجيل الثانى.