محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيري الأوقاف والشباب والرياضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:25 صباحاً - استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ ، صباح اليوم، الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و ذلك بحضور الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولفيف من الدعاة والعلماء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

تأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق بين وزارة الأوقاف والمحافظة لافتتاح وإطلاق أولى فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين مع الشباب من الوادي الجديد، والذي تعتزم الوزارة تنفيذه على مستوى الجمهورية. ويهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى الشباب ومحاربة الفكر المتطرف والشائعات والتصدي لهما.