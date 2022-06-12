القباج: الرئيس السيسى وجه بدعم لبنان فى ظل الظروف الراهنة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك للتأكيد على دعم الشعب اللبنانى فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها، ومناقشة سبل دعم الأوضاع الاجتماعية فى لبنان خلال الفترة المقبلة ومساندة المؤسسات الأهلية بالخبرات اللازمة للنهوض من جديد والاطلاع على تجارب المجتمع المدنى فى رعاية الأيتام وذوى الإعاقة والمرأة والمسنين والمتعافين من الإدمان.

وضم الوفد إلى جانب وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشيمة أيمن المفلح ووزير العمل والشؤون الاجتماعية فى العراق سالار عبد الساتر محمد والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، هيفاء أبو غزالة، والوزير المفوض طارق النابلسى، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خالد حنفى وسفيرى تونس فى لبنان بواراوى الإمام واليمن عبدالله عبد الكريم الدعيس.

والتقت القباج خلال زيارتها إلى لبنان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية، مؤكدة دعم مصر الكامل للبنان فى ظل الظروف التى يمر بها؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما استعرضت تجارب مصر فى عدد من نواحى الدعم الاجتماعى للفئات الأولى بالرعاية مع وضع آليات ومعايير لتحديد الفئات المستهدفة بمنتهى الدقة.

وخلال لقائها مع الوفد بالرئيس اللبنانى ميشال عون، وأكدت القباج أن مصر تقدم الدعم الكامل للشعب اللبنانى، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، مشيرة إلى الاستعداد التام لدعم المجتمع المدنى اللبنانى بالتعاون مع المجلس التنفيذى لوزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك من خلال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى المصرى الكبيرة.

وشددت وزيرة التضامن على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه دائما الحكومة والمجتمع المدنى نحو بذل قصارى الجهد لدعم الشعب اللبنانى كى يمر من المحنة التى يمر بها.

وقالت القباج إن لبنان يحتاج من يمد إليه يد المساعدة فى أوقات الأزمات المتتالية، منها العالمية المشتركة ومنها المحلية العابرة والطارئة، موضحة أن الهدف من الاجتماع التخطيط معا من أجل الوصول لنتائج على أمل أن تحمى الفئات المتأثرة بالأزمات، من خلال تأمين الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان او من خلال التمكين الاقتصادى لإعادة دوران عجلة الإنتاج والتشجيع على العمل.

وأوضحت وزيرة التضامن أن لبنان لديه الكثير من الثروات التى يمكنه استثمارها فى بناء الإنسان والقيام بمشاريع مختلفة، معبرة عن ثقتها فى قدرة لبنان على العودة بقوة أكثر من قبل، فى وطن من الرخاء والتنمية فى القريب العاجل.

وتوجهت القباج مع وفد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى عين التينة بالعاصمة بيروت للقاء رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، والذى رحب بالوفد فى لبنان مثمنا الدعم العربى المستمر.

وفى مقر اتحاد الغرف العربية بالعاصمة بيروت، شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى فى اجتماعات الزيارة رفيعة المستوى لوفد المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بمشاركة مسئولى اتحاد الغرف العربية "ممثلين للقطاع الخاص" وعدد من قيادات ومسئولى الجمعيات والمؤسسات اللبنانية العاملة فى مجال الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية "ممثلين للمجتمع المدنى" وفى حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى و8 وزراء فى حكومته، حيث دارت نقاشات مستفيضة على جلستين حول توزيع الأدوار بين الجهات الثلاث فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور سفير مصر فى لبنان الدكتور ياسر علوى.

وفى كلمتها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تجربة مصر فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا فيما يتعلق بمنظومة الدعم النقدى للأسر الأولى برعاية وربطها بالتنمية الشاملة فى مختلف المجالات.

وأكدت أن الدول العربية تمر بمرحلة صعبة تتطلب توسيع ممارسات العدالة الاجتماعية، مشددة على ضرورة أن يكون الهدف الأساسى هو إعادة تشغيل عجلة الانتاج فى الدول العربية وفى لبنان تحديدا وليس الاعتماد فقط على المساعدات، ليكون التركيز على العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادى.

وأوضحت القباج ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مجددة التأكيد على دعم مصر للشعب اللبنانى لتجاوز الأزمات التى يمر بها.

ووجهت القباج الشكر لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بلبنان على تبادل الآراء خلال اللقاءات التى جرت خلال الزيارة، معبرة عن تفاؤلها لما سمعته من خطط وتحركات خلال الفترة المقبلة لتخفيف المعاناة عن الشعب اللبنانى.

وعقب انتهاء الاجتماعات، زارت القباج بيت المحترف اللبنانى الذى يضمن المنتجات اليدوية لأصحاب الحرف والتراث اللبنانى، وهو المركز الوحيد التابع لوزارة الشئون الاجتماعية اللبنانية، موجهة الدعوة للقائمين على المركز للمشاركة فى المعرض العربى الذى تستعد مصر لتنظيمه للأسر المنتجة فى القاهرة خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وهو ما رحب به الجميع، خصوصًا فى ضوء النجاحات التى حققتها سلسلة معارض "ديارنا" و"أهالينا" خلال العام الماضى، حيث أكدت الوزيرة أن العام الجارى سيشهد تنظيم 20 معرضا للأسر المنتجة والأعمال اليدوية.

وبعد جولة فى بيت المحترف، توجهت الوزيرة للمكتبة الوطنية بالعاصمة بيروت، وأطلعت على المكتبة وما تحتويه من كتب تاريخية، قبل ان تشهد عروضا غنائية ومسرحية للأطفال والكبار من ذوى القدرات الخاصة، كما تفقدت معرضا لمنتجات تلك الجمعيات.

وفى اليوم الثالث والأخير للزيارة، وتجولت القباج ضمن وفد مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بمناطق متفرقة بمحافظات لبنان، والتى تضمنت مركزا تعليميا للأشخاص ذوى الإعاقة الصغار فى منطقة "المشرف" جنوب العاصمة بيروت، بالإضافة إلى زيارة دار لكبار السن ودار للأيتام فى العاصمة بيروت ومركز للأشخاص ذوى الإعاقة فى بكفيا بمحافظة جبل لبنان ومركز للنساء ضحايا العنف فى عجلتون شمالى العاصمة بيروت ومركز للتعافى من المخدرات.

وخلال كلمة لها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر وضعت ولأول مرة قانونا خاصا لدعم ورعاية المسنين، وذلك بعدما عانت فئة المسنين فى مصر والمنطقة العربية من إهمال دون قصد لعقود طويلة، مشيرة إلى أن هناك دولا عربية بدأت فى وضع استراتيجية لرعاية المسنين ومن بينها الأردن.

وأضافت القباج أن الدول العربية تواجه نفس التحديات المتعلقة بالمسنين، موضحة الإصرار على تعويضهم عن سنوات الإهمال، خاصة مع تزايد معدل العمر فى الدول العربية، مشددة على ضرورة الاستفادة من التجارب المختلفة لتقديم أفضل دعم ممكن لهم.

وأشارت إلى أن المسنين هم ثروة كبيرة وخبرات متراكمة لا بد من الاستفادة منها، مؤكدة أن الوزارة لم تعد تقصر العمل التطوعى على الشباب، بل فتحت الباب أمام المسنين، مشددة على أن التجربة كان لها أثر كبير فى نفسية الأطفال ونفسية المسنين معا.

وجددت وزيرة التضامن الاجتماعى دعم مصر ودعم مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للمجتمع المدنى اللبنانى خلال هذه المرحلة، مشيدة بما يقدمونه خلال هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.