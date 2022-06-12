وزيرة البيئة: نعمل على ملف المناخ منذ عدة سنوات

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبحث التعاون الثنائى المشترك، فى إطار استعداد مصر لاستضافة وتنظيم مؤتمر تغير المناخ COP27 والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى (بيت القاهرة) بالفسطاط.





ووجهت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، شكرها للهيئة الفرنسية للتنمية على جهودها المبذولة فى مجال حماية البيئة، مضيفة أن وزارة البيئة قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر 2050، والتى تتضمن أهداف التخفيف والتكيف وتمويل المناخ والتكنولوجيا، لافتة إلى أنه فيما يخص المساهمات المحددة وطنيا تم العمل على تحديث تلك المساهمات وتم فيها التركيز على قطاعى النقل والطاقة وجار الانتهاء من تدقيق البيانات من الوزارات المعنية.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه فيما يخص التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ سيتم التركيز على التكيف فى هذه المساهمات المحددة وطنيا لتحديد عدد من المشروعات والأولويات التى نرغب فى التركيز عليها حتى عام 2030، وبالأخص التركيز على زيادة حصة الطاقة المتجددة فى توليد الطاقة مشيرة إلى أننا بدأنا برنامجا بالتعاون مع البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRd) وبعض شركاء التنمية من القطاع الخاص، ومؤكدة أن مصر تقوم بالتركيز على التحول الأخضر وربط المناخ بالخطط الاقتصادية والتركيز على الاقتصاد الأخضر فى مجال الزراعة والتوسع فى تحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية وسبل دمج القطاع الخاص فى استثمارات فى هذا المجال.

وأكدت وزيرة البيئة أننا نعمل على ملف المناخ منذ عدة سنوات وندرك أهمية وضع خارطة طريق حتى عام 2050، وتحديث المساهمات المحددة وطنيا حتى عام 2030، مشيرة أن لدى مصر خطة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فيما يخص الزراعة واستخدامات الأراضى، مضيفة أنه يمكن التعاون الثنائى مع الوكالة لتقديم الدعم الفنى وتطوير خطة عمل فى مجال المحاصيل التى تتحمل درجات الحرارة والمحاصيل المستدامة بالتعاون مع وزارة الزراعة وطرح هذه المشروعات للاستثمار من خلال القطاع الخاص.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الاجتماع ناقش سبل التعاون فى مجال المبادرات التى سيتم إعلانها خلال مؤتمر COP27، مشيرة إلى أنه فيما يخص الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 يوجد لدينا المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يرأسه رئيس مجلس الوزراء وهناك تمثيل على مستوى الوزارات المعنية، ولدينا 3 لجان للإعداد للمؤتمر لجنة فنية ولجنة لوجستية وأخرى مالية ويرأس المؤتمر وزير الخارجية وزيرة البيئة هى المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه سيتم استعراض قصص النجاح خلال مؤتمر الأطراف الـ27 وسيتم تحديد معايير محددة لاختيار المشروعات التى سيتم عرضها كقصص نجاح، مثل قصص النجاح على المستوى السياسى وقصص النجاح فى مجال الصيادين وفى مجال المشروعات التى تعمل بالطاقة المتجددة، كما سيتم ارسال معايير اختيار قصص النجاح.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه يتم بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر البحث فى مجال تعزيز ودمج معايير تغير المناخ فى العمارة والانشاءات الهندسية وسيتم تشجيع القطاع البنكى للاستثمار فى مجال العمارة الخضراء.

من جانبها، أوضحت ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) أننا نتعاون مع الحكومة المصرية فى عدد من المجالات والملفات المهمة مثل التكيف وإدارة المياه، مضيفة أنه لدينا هيئة تحمل اسم التكيف والتى تعمل على تحديد الاستراتيجيات طويلة المدى فى مجال التكيف وخطط العمل والمشروعات الاسترشادية.