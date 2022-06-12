إزالة 3 حالات تعدٍ على أراض زراعية بحى وسط الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع لجنة التعديات على الأراضى الزراعية بحى وسط الإسكندرية، من إزالة حالات بناء مخالف على أراض زراعية بنطاق حى وسط.





وأشار الحى، فى بيان، إلى إزالة أسوار مقامة على أرض زراعية بمساحة 100 مترا بقرية أبيس 8/3، والحالة الثانية كانت عبارة عن بناء وأسوار على أراض زراعية بمدخل أبيس الثامنة، والحالة الثالثة كانت بناء أسوار مخالفة على قطعة أرض بمساحه 400 متر تقريبا بشارع مسجد التنعيم- قرية أبيس العاشرة.

وقالت رئيسة الحى عزة سعد، إن حملات الإزالة تأتى فى إطار تكليفات محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بشأن ملف التعديات على الأراضى الزراعية، والإزالة الفورية لتلك المخالفات، والتصدى بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، أسفرت الحملة التى شنها حى وسط على الأسواق والمحلات والصيدليات بدائرة الحى، لضبط المخالفات وفرض الانضباط، عن إغلاق 3 منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحرير 9 محاضر جنح صحية، وتحصيل مبلغ 15 ألف جنيه غرامات فورية بمعرفة إيرادات حى وسط، و13 محضر أمن صناعى لعدم تأمين المنشآت ضد إخطار الحريق والكهرباء، وضبط 58 حالة إشغال متنوع، وتحرير 8 إنذارات لمخالفة قوانين العمل، و17 محضر بيئة، و6 محاضر تموين لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر من جهاز حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار ولإنتاج خبز ناقص الوزن.