وأضاف عطية، فى تصريح اليوم، أن هناك 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، حيث يبلغ إجمالى عدد الطلاب 659 طالبا وطالبة (461 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى)، مشيرا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الأجابة.
وأوضح أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة قبل وبعد كل امتحان، وتم توفير أجهزة فحص وتطهير ووضعها أمام اللجان، بالإضافة إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، وأنه تم تجهيز وإعداد مقار اللجان، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كافة احتياجاتهم.
وأشار إلى أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمى ويوم آخر لطلاب القسم الأدبى، لافتا إلى أن الامتحانات ستستمر حتى يوم 7 يوليو المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء بدون شكوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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