انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء بدون شكوى

جدة - نرمين السيد - أكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية وشئون الطلاب انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى للصف الثالث الثانوى الأزهرى وسط إجراءات مشددة، وبدون شكوى، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادة الجغرافيا لمدة 3 ساعات.





وأضاف عطية، فى تصريح اليوم، أن هناك 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، حيث يبلغ إجمالى عدد الطلاب 659 طالبا وطالبة (461 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى)، مشيرا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الأجابة.

وأوضح أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة قبل وبعد كل امتحان، وتم توفير أجهزة فحص وتطهير ووضعها أمام اللجان، بالإضافة إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، وأنه تم تجهيز وإعداد مقار اللجان، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كافة احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمى ويوم آخر لطلاب القسم الأدبى، لافتا إلى أن الامتحانات ستستمر حتى يوم 7 يوليو المقبل.