صحف الكويت تبرز تأكيدات السيسى بأهمية أمن اليمن لمصر والعرب

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمى، وتأكيداته بأن أمن اليمن واستقراره يمثل أهمية قصوى لمصر والعالم العربى.





وذكرت صحيفة (النهار) الكويتية، تحت عنوان (السيسى: أمن اليمن واستقراره يمثل أهمية قصوى لمصر والعالم العربى) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد على موقف مصر الثابت والمستند إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتشعبة التى تربط بين الشعبين المصرى واليمنى، بدعم مصر للشعب اليمنى الشقيق والشرعية اليمنية.

وأضافت أن الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع العليمى، أكد أيضا الدعم الكامل لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها.. لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر وللعالم العربى بأسره.. مشيرا إلى أن مصر تدعم كل الجهود لتحقيق السلام فى اليمن.

وفى صحيفة (السياسة) الكويتية وتحت عنوان (السيسى: اليمن من أكبر بوابات العروبة وسيتجاوز أزمته سريعا)، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسى أكد أهمية المضى قدما فى العملية السياسية فى اليمن بنوايا مخلصة هدفها مصلحة الوطن فى المقام الأول، مشددا على دعم مصر لجهود مجلس القيادة الرئاسى اليمنى للتوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية.

وفى صحيفة (الأنباء) الكويتية وتحت عنوان (السيسى لرئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى أكد ترحيب مصر بإعلان الأمم المتحدة عن تمديد اتفاق الهدنة)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى شدد على دعم مصر، لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام فى اليمن وفقا لمرجعيات الحوار الوطنى اليمنى، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة فى "الرياض"، برعاية مجلس التعاون الخليجى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.