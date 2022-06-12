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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703684/عرض-فيلم-عمهم-لـ-محمد-إمام-في-33-دولة-حول-العالم-تفاصيل

يواصل الفنان محمد إمام الترويج لعمل الفني الجديد الذي يحمل اسم “عمهم” والذي من المقرر أن يعرض في دور العرض السينمائية بداية من أولى أيام عيد الأضحى المقبل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقريرتفاصيل عرض فيلم عمهم لـ محمد إمام

ويعرض فيلم عمهم لـ محمد إمام في 33 دولة في العالم وذلك من يوم 21 شهر يونيو، وكان قد سيطرت البلطجة على البوستر الرسمي لفيلم عمهم، اذ ظهر الفنان محمد إمام ممسكا بحزام حديد ويبدو وكأنه يتشاجر مع أحدهم، واقتصر البوستر الأول على محمد إمام بمفرده.

دور محمد إمام في فيلم عمهم

ويجسد محمد إمام خلال أحداث العمل دور لاعب ملاكمة لطالما عشقها منذ طفولته ليقرر أن ينافس في بطولة الجمهورية للملاكمة، وتدور الأحداث في ذلك الإطار اذ يقع في عشق هدى المفتي التي تحاول أن تمنعه عن خوض تلك التجربة حتى لا يتعرض للخطر لكنه يرفض ويتسكمل مسيرته.

ويعد فيلم «عمهم» من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، وآيتن عامر، ومحمود حافظ، وهدى المفتى.

عادل إمام في فيلم الواد وأبوه مع محمد إمام

على صعيد آخر، قد نفى شقيق الفنان عادل إمام الأنباء المتداولة عن وفاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أنه يستعد لفيلم يجمعه بنجله محمد إمام فقال: «زهقنا من الشائعات اللي كل فترة بتطلع على وفاة عادل إمام، لو الزعيم فيه حاجة هنقول يجماعة، وانا معاه كل يوم وبيحضر لفيلم الواد وأبوه، وبنطمن الناس وبنقولهم الزعيم بصحة جيدة».

وكان قد أشعل محمد إمام السوشيال ميديا بمقطع ڤيديو من فيلمه الجديد «عمهم» الذي تم تسريبه منذ قليل، وظهر محمد إمام في الڤيديو مرتديًا ملابس مريض يتحضر لإجراء عملية جراحيةوهو يجري مُسرعاً في أحد الشوارع وسط صيحات جمهوره أثناء ترقبه للمشهد، كما حرص الحضور على ترديد اسم محمد إمام بحماس شديد وقد يُرجح هذا المشهد أن من أحداث الفيلم هروب محمد إمام من أحد المستشفيات بسبب رفض خضوعه لإجراء عملية جراحية.