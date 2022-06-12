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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703683/تعاقد-ريال-مدريد-مع-تشاوميني-ونونيز-يقترب-من-الريدز-ميركاتو-صيفي-مشتعل-في-أوروبا

تستعد الأندية الأوروبية للإعلان عن الصفقات التي تمت إلى الآن في موسم الانتقالات الجاري، حيث يسعى كل فريق لجلب صفقت قوية استعداداً لموسم 2022/ 2023.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكان آخر الصفقات التي تمت في الميركاتو الأوروبي، هو تعاقد فريق ريال مدريد الإسباني مع نجم بنفيكا تشاوميني، مقابل 80 مليون يوررو، وخلال هذذا التقرير نرصد لكم أهم وأبرز الصفقات المبرمة حتى الآن:

ميركاتو أوروبي مشتعل

كما ذكرنا فإن ريال مدريد، قد خطف موهبة بنفيكا مقابل 80 مليون يورو، وكان قد دخل ليفربول وباريس سان جيرمان في صفقة اللاعب، إلا أن رغبته في ارتداء القميص الملكي حسمت الأمور.

_ فريق ليفربول الانجليزي، والمحترف ضمن صفوفه النجم المضري محمد صلاح، سيعلن في الوقت القريب عن صفقته الجديدة، وهو الأور وجوياني داروين نونيز لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، مقابل 100 مليون يورو.

وأكدت صحف سعودية، على أن نادي ألميريا الإسباني، ينتظز قيمة مالية كبيرة تصل لـ 20% جراء انتقال نونيز لصفوف الريدز خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري في أوروبا.

_ تلقى السنغالي ساديو ماديو مكالمة هاتفية من المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني نجلسمان، وذلك لاقناعه بارتداء قميص البافاري خلال الموسم المقبل، ولكن العروض المقدمة من الفريق الألماني غير مقنعة لطموحات ليفربول وهو ما قد يعطل الصفقة التي كانت قريبة من أن تتم، بعدما لمح ماني عن احتمالية رحيله عن الريدز خلال الموسم الجاري.

_ يدخل فريق برشلونة، في مفاوضات جادة مع فريق مانشستر سيتي، للتعاقد مع البرتغالي بيرناندو سيلفا لاعب الفريق الانجليزي، خلال الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، على أن سيلفا، حصل على وعد من جانب مدربه الإسباني بيب جوارديولا، يفيد بأنه سيعمل على تحقيق رغبته في اللعب لفريق البلوجرانا.

وذكرت الصحيفة، أن اللاعب قد حصل على هذا الوعد من مدربه، عقب فشل انتقاله لصفوف البرسا الموسم الماضي بسبب أسباب اقتصادية.

_ ويعمل فريق إنتر ميلان، على استعادة البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال موسم الانتقالات الجاري، من صفوف تشيلسي والذي كان قد تعاقد معه الموسم الماضي من فريق الإنتر مقابل 98 مليون إسترليني، في المقابل أكدت صحيفة"كالتشيو سبورت" الإيطالية على أن الفريق الإيطالي وضع مبلغ 7 أو 8 مليون يورو كاقيمة مبدئية لجلب لوكاكو من جديد إلى الكالتشيو الإيطالي.