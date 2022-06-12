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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703686/الصحة-تعلن-الانتهاء-من-تطعيم-6-مدن-بمحافظة-دمياط-بلقاح-فيروس-كورونا

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنه تم الانتهاء من تطعيم جميع الفئات المستهدفة بلقاح فيروس كورونا، بـ ٦ مدن بمحافظ دمياط، وذلك خلال الحملات المكثفة والتى انطلقت منذ ثلاثة أشهر بمدن " رأس البر، دمياط الجديدة ،السرو ،ميت أبو غالب ،الروضة وعزبة البرج ".

دوت الخليج

الانتهاء من تطعيم 6 مدن بمحافظة دمياط بلقاح فيروس كورونا

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن حملات التطعيم بدءت بالمحافظة منذ شهر مارس ٢٠٢١، بمركز واحد ثم تم زياده عدد المراكز الى 72 مركزا، مشيرة إلي تطعيم ٧٣٠.١١٨ الف مواطن من الفئات المستهدفة بالمحافظة حتى اليوم.

تلقى اللقاح للحد من انتشار الفيروس

وأضافت الدكتورة منال، أن فرق التواصل المجتمعي والرائدات الريفيات نجحت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة فى نشر التوعية بأهمية تلقى اللقاح للحد من انتشار الفيروس وتوجيه المواطنين إلى نقاط التطعيم ،وذلك خلال زيارتهم للمنازل بتلك المدن ،هذا إلى جانب تنفيذ نقاط للتطعيم مقسمة إلى قطاعات بكل مدينة.

وأكد الدكتور سيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مستشفيات المحافظة أصبحت خالية تماما من أى حالات مصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلي أن مستشفيات المحافظة استقبلت منذ بداية الجائحة ٤٨١٠٠ حاله مشتبهه بالإصابة، من بينهم ٣٣٩٠ حاله تم تأكيد إصابتهم بعد إجراء تحليل ال PCR، حيث تم تقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.

وأضاف ان حملات التطعيم ستعمل بشكل مكثف بباقى مدن المحافظة حيث سيتم البدء بمركز دمياط خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا الي ان حملات التطعيم مستمرة للانتهاء من تطعيم ١٠٠٪؜ من الفئات المستهدفة خلال الفترة القليلة المقبلة.