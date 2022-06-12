توريد 230 ألفا و579 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن استلام الأقماح المحلية خلال الموسم الحالى يتم من خلال 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وتم فتح موقعين جديدين للاستلام خلال الأسبوع الحالى.





وأضاف الهابط أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتشكلت غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ. وشدد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى بلغ إجمالى المورد منذ بداية الموسم فى الأول من أبريل الماضى وحتى صباح اليوم الأحد 230579 طنا و224 كجم.

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