الصحة تعلن الانتهاء من تطعيم 6 مدن بدمياط بلقاح كورونا 

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن حملات التطعيم بدأت بالمحافظة منذ شهر مارس 2021، بمركز واحد ثم تمت زيادة عدد المراكز إلى 72 مركزا، مشيرة إلى تطعيم 730118 ألف مواطن من الفئات المستهدفة بالمحافظة حتى اليوم.
وأضافت الدكتورة منال أن فرق التواصل المجتمعى والرائدات الريفيات نجحت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة فى نشر التوعية بأهمية تلقى اللقاح للحد من انتشار الفيروس وتوجيه المواطنين إلى نقاط التطعيم، خلال زيارتهم للمنازل بتلك المدن، هذا إلى جانب تنفيذ نقاط للتطعيم مقسمة إلى قطاعات بكل مدينة.
وأكد الدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مستشفيات المحافظة أصبحت خالية تماما من أى حالات مصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مستشفيات المحافظة استقبلت منذ بداية الجائحة 48100 حالة مشتبهة بالإصابة، من بينهم 3390 حالة تم تأكيد إصابتهم بعد إجراء تحليل الـPCR، حيث تم تقديم كل سبل الرعاية الطبية للمصابين.
وأضاف أن حملات التطعيم ستعمل بشكل مكثف بباقى مدن المحافظة، حيث سيتم البدء بمركز دمياط خلال الأسبوع الحالى، مشيرًا إلى أن حملات التطعيم مستمرة للانتهاء من تطعيم 100% من الفئات المستهدفة خلال الفترة القليلة المقبلة.
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