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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /703682/موعد-مباراة-إسبانيا-ضد-التشيك-فى-بطولة-دوري-الأمم-الأوروبية

يدخل منتخب إسبانيا ضد نظيره التشيك، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الثانية، لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

إسبانيا التشيك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قنوات TVE La 1 HD.

ويأمل المنتخب الإسباني تحقيق الفوز على نظيره التشيكي، بعدما تعادل في اللقاء الأول الذي جمع بينهما في البطولة، حيث يحتل حاليًا لاروخا المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 5 نقاط.

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

كوبا أمريكا

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.