وصول بعثة منتخب مصر إلي كوريا لمواجهة منتخبها ودياً

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /703680/وصول-بعثة-منتخب-مصر-إلي-كوريا-لمواجهة-منتخبها-وديا

وصلت صباح اليوم الأحد، بعثة منتخب مصر إلي كوريا بقيادة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر على متن طائرة خاصة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب كوريا ودياً الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

قائمة المنتخب المتجهة لـ كوريا

وشهدت القائمة المعلنة من جانب إيهاب جلال، العديد من الغيابات، حيث ضربت الإصابة صفوف الفريق، وجاءت الأسماء المختارة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

في الدفاع: محمود حمدي الونش، محمود علاء، عمر كمال، عمر جابر، أيمن أشرف،باهر المحمدي، ياسر إبراهيم.

في الوسط: عمرو السولية، أحمد رفعت، أحمد سيد زيزو، أحمد حمدي، محمد مجدي أفشة، محمد إبراهيم، إبراهيم عادل، مصطفى شلبي، مهند لاشين.

في الهجوم: أحمد عاطف، مصطفى محمد.

سول وفي حضور 70 ألف متفرج

غيابات منتخب مصرأمام كوريا

وشهدت القائمة التي أعلنها المدير الفني للمنتخب، غياب عناصر كثيرة بسبب الإصابة، وتتمثل هذه الغيابات في التالي ذكره:

_ محمد صلاح بسبب إصابته بشد خفيف في العضلات، لذا فضل الجهاز الفني إراحته من مباراتي أثيوبيا وكوريا.

_ محمد عبد المنعم بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

_ محمد النني بسبب الإصابة في العضلات، وكذلك محمود حسن تريزيجيه.

_ حمدي فتحي هو الآخر تعرض للإصابة في معسكر المنتخب لذا تم إراحته من المباراة الودية أمام كوريا، ومعه إمام عاشور لاعب نادي الزمالك.

تاريخ مواجهات مصر وكوريا

وقبل مواجهة المنتخبين، نرصد لكم تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما:

التقى المنتخبان 5 مرات من قبل، كان الفوز حليف المنتخب الوطني في لقاءين، فيما حقق المنتخب الكوري 3 انتصارات.

_ تعود أول مواجهة جمعت بين المنتخبين لأكتوبر عام 1964 وبالتحديد في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو ، وانتهت بتفوق المنتخب المصري بفوز كاسح بنتيجة 10 أهداف مقابل لا شئ للمنتخب الكوري.

_ ثاني اللقاءات التي جمعت بين المنتخبين، كانت في بطولة الآفروآسيوية، وحقق فيها المنتخب الكوري الفوز بنتيجة 4/3 في ركلات الترجيح، وفي اللقاءات الودية انتصر منتخب كوريا مرةبنتيجة 2/1، وأخرى بنتيجة 1/0.

_ أما عن آخر لقاء ودي جمع بين المنتخبين كان عام 2005، وحقق فيها الفراعنة الفوز بنتيجة هدف دون رد.