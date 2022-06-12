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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /703677/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية ومنتخابات العالم، ومن أبرزها مباراة الأهلي ضد فريق المصرى بالسلوم ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مبارايات اليوم:

مواعيد مباريات كأس مصر

يخوض فريق المصري البورسعيدي ضد نظيره المنصورة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يخوض النادي الأهلى ضد نظيره المصرى بالسلوم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت.

يخوض منتخب إيرلندا الشمالية ضد قبرص، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض منتخب جورجيا ضد نظيره بلغارياوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض مقدونيا الشمالية ضد جبل طارقوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض منتخب النرويج ضد نظيره السويد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

إسبانيا التشيك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قنوات TVE La 1 HD.

يخوض سويسرا ضد البرتغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً Sport TV1 Portugal.

اليونانكو ضد سوفو،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

مالطة ضد سان مارينو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض سلوفينيا ضد صربيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.