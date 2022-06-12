وزيرا الأوقاف والشباب يفتتحان أولى فعاليات اللقاء المفتوح بالخارجة اليوم

جدة - نرمين السيد - يفتتح وزيرا الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، والشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، أولى فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين مع الشباب بالوادى الجديد اليوم الأحد.





وقال وزير الأوقاف، إن الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سوف يشارك فى أولى فعاليات وحلقات برنامج "اللقاء المفتوح"، الذى يعد أحد البرامج الدينية والتوعوية التى استحدثتها وزارة الأوقاف، وتقوم على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والمحافظات؛ لتوعية الشباب بقضايا الوطن والحوار معهم والاستماع إلى أرائهم ومناقشتها والنهوض بالشباب علميا وثقافيا ودينيا. وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سيقوم بعقد اجتماع مع قيادات الدعوة وأئمة الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد بمسجد المجمع الإسلامى الكبير بمدينة الخارجة.

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