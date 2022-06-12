الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وشروط حجز الوحدات عبر shmff.gov.eg

تحرص وزارة الإسكان المصرية بطرح وحدات سكنية على أعلى مستوى لفئة معينة من المواطنين الذين ليس لديهم المقدرة الكافية على سداد قيمة شقة، وبناء على ذلك نجد أن هناك تهافت بالبحث بخصوص طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وهذا ما سنتطرق إليه بالبحث داخل هذا المقال.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

تتم عملية الاستعلام عن الوحدات السكنية المقدمة من مبادرة التمويل العقاري من خلال اتباع الخطوات الآتي ذكرها:

يقوم المستعلم في البداية بالتوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري عبر شبكة الانترنت.

بعد ذلك يقوم المستعلم بالدخول على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

ثم تأتي خطوة إدخال البيانات التي تطلب من المتقدم بالصفحة، فيجب إدخال تلك البيانات بصورة صحيحة، حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل المثالي.

بينما يجب تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم، مع التأكد بأنه مكون من 14 رقمًا.

بعد ذلك تأتي خطوة الدخول على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

بالتالي سوف يظهر أمام المتقدم كافة البيانات الخاصة بحالة طلبه بصورة مباشرة.

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2022

تم وضع شروط معينة من جانب وزارة الإسكان الاجتماعي المصرية، وعلى أساس توافر تلك الشروط في كل متقدم، فهنا يتم قبول طلب المتقدم بحجر وحدة سكنية خاصة به، وإليكم أهم هذه الشروط بالشكل الآتي:

لابد أن يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية صاحب جنسية مصرية.

بينما يجب أن يصل الحد الأدنى لعمر المتقدم إلى حوالي 21 سنة، بينما يقدر الحد الأقصى لعمره بحوالي 50 سنة.

كما يجب ألا يكون فرد من أفراد عائلة المتقدم قد تحصل على وحدة سكنية من مبادرة الإسكان الاجتماعي.

علاوة على ذلك يتم الاطلاع على الراتب الشهري لكل متقدم، حتى يتم ضمان التزامه بالدفع بنظام التمويل العقاري.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، فوجدنا أن هناك تهافت كبير وواضح من جانب المواطنين المصريين للحصول على وحدات سكنية تابعة لمبادرة التمويل العقاري، لكن هذا الأمر مرتبط بصورة كبيرة بتوافر بعض من المعايير في كل متقدم.