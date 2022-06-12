جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، المهندس عادل حسن، إنه تم إنفاق ما بين 5 لـ 6 مليارات جنيه خلال الـ4 سنوات الماضية فى نطاق القاهرة وشبرا الخيمة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أننا نعمل على 6 محاور رئيسية أبرزها تطوير محطات الرفع وتوفير الخدمة بالمناطق المحرومة. وتابع: "نستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بالصرف الصحى على مدار اليوم ونتفاعل معها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الصرف الصحى» بالقاهرة: نستقبل شكاوى المواطنين على مدار اليوم ونتفاعل معها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.