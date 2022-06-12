شوقى يعلن الانتهاء من إعداد مناهج 6 سنوات من سلسلة «القيم واحترام الآخر»

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، عر صفحته بفيس بوك، أن تطوير نظام التعليم الجديد يصل إلى محطة الصف الخامس الابتدائى فى سبتمبر القادم، مضيفا أننا نسعى لجيل يمتلك المهارة ويحترم الآخر ولديه أيضا حصيلة من القيم والأخلاقيات وفخور بهويته المصرية والعربية.
وتابع، أنه تم الانتهاء من إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر".
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