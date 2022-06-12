النائب محمد عبدالعزيز لـ دوت الخليج: مصر بحاجة حقيقة لقانون أحزاب جديد عصرى ..والحوار الوطنى فرصة لنضوج الحياة الحزبية بمصر

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /703646/النائب-محمد-عبدالعزيز-لـ-تحيا-مصر-مصر-بحاجة-حقيقة-لقانون-أحزاب-جديد-عصرى-والحوار-الوطنى-فرصة-لنضوج-الحياة-الحزبية-بمصر

أكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،عضو لجنة العفو الرئاسى، أننا نحتاج إلى قانون للأحزاب عصرى ومواكبة لتطورات المشهد السياسى فى العالم ويضع حلول لإشكاليات التمويل وتدبير موارد مالية تساعده على خوض الانتخابات وعدم ترك الأمر لوجود رجل أعمال يقوم بتوفير الأموال للأحزاب وإن انسحب سقط كل شيئ ..هذا أمر لابد أن يتوقف ونكون أمام بيئة حزبية متواكبة لتحديات المرحلة.

دوت الخليج

و أضاف: هنا أود التأكيد على أن التجربة السياسية تمر بمراحلة محاولات النضوج دائما ولكن لم تصل إلى النضوج حتى الآن وهذه إشكالية كبيرة وهذا ليس من اليوم ولكن منذ ثورة 1919 ووجود جزب الوفد الذى كان يمثل الأغلبية وهو لم يحكم إلا 7سنوات متفرقة وبالتالى حزب الأغلبية لم يكن يحكم بعكس فلسفة التجربة الديمقراطية من الأساس وهو أن حزب الأغلبية هو من يحكم وبالتالى بداية التجربة الحزبية فى مصر كانت تمثل إشكالية.

النائب محمد عبد العزيز يؤكد أهمية إعداد قانون عصري للأحزاب المصرية

و تابع: هذا ما حدث من 1919حتى 52 وبعد ذلك كانت تحديات المرحلة أكبر وهى فترة الناصرية والسعى نحو تحقيق العدالة الإجتماعية وبالتالى كان الأمر متوقف على حزب واحد وهو الاتحاد الإشتراكى وعندما جاء الرئيس السادات جاءت تجربة الأحزاب ولكنها جاءت من أعلى من منطلق شكل التعددية الحزبية وصولا لثورة يناير و30يونيو ومن ثم المشكلة لازالت قائمة بأن التجربة الحزبية ليست متأصلة فى الشارع ولكنها تجارب من أعلى وليست من الشارع.

و استكمل: الآن مع الحوار الوطنى والجمهورية الجديدة، نحاول أن نكون أمام تفاعلات حزبية مختلفة على أراء مختلفة وهذا المشهد سينضج بالممارسة ومزيد من إجراءات الانتخابات سواء كانت برلمانية أو محليات أو رئاسية ..ودائما ما تنجح بمزيد من الممارسة بجانب الوعى والثقافة السياسية فى الشارع المصرى وهو جزء رئيسى فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حي ثمحورها الرابع الذى ينص على رفع الوعى وبناء قدرات المواطنين والشباب، والحوار الوطنى سيكون تحدى حقيقى لإنجاح التجربة الحزبية فى مصر من خلال الحوار الوطنى، وهذه فرصة ذهبية للموالاة والمعارضة على نفس المستوى وأنك تستطيع تنجح تجربة حزبية قوية وهذا فى مصلحة الجميع.