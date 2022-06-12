بتزيد فى الحر.. نصائح مهمة لمواجهة الثعابين والعقارب فى الصيف (فيديو)

وقال رزق، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن العقارب تكثر فى المناطق الصحراوية مختبئة فى جحورها، أما الثعابين من الممكن أن تتواجد فى بعض البيئات الزراعية.
وأوضح، أن التغيرات المناخية التى حدثت فى السنوات الأخيرة أثرت على البيئة التى تعيش فيها مثل هذه الحيوانات، والفترة التى نعيشها الآن هى فترة التزواج بالنسبة لهذه الحيوانات، وهذا يجعلها فى حالة مزاجية غير جيدة وتبدأ فى الخروج لأماكن أكثر انخفاضا فى درجات الحرارة.
وتابع: "معظم الثعابين السامة ليست موجودة فى البيئات الزراعية ولكنها موجودة في البيئات الصحراوية باستثناء نوع واحد فقط وهذا الكلام ينطبق على العقارب أيضا، هناك ألفين نوع عقارب فى العالم 30 منهم سامين فقط".
ونصح المزارعين، بالحذر أثناء السير بجوار المصارف لأن هذه الأماكن تكثر فيها الثعابين.
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