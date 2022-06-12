الكهرباء : تزايد أقصى حمل كهربى ليتخطى 32 ألف ميجاوات خلال عام 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الكهرباء أن أقصى حمل كهربى بلغ خلال ساعة الذروة : 32600 ميجاوات، كما كانت القدرات الكهربائية المتاحة : 45900 ميجاوات، وبلغ احتياطى القدرات الكهربائية : 13050 ميجاوات.





وأوضحت الوزارة فى بيانها، اليوم السبت، أنه يستمر المردود الايجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على إثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء، والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى، ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كل الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

ويتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ذلك أولا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أى عطل طارئ، مع استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة، وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة: https://eservices.eehc.gov.eg/