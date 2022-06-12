البترول تنفى زيادة أسعار الغاز الطبيعى: شائعات غير حقيقية

جدة - نرمين السيد - وقال عبد العزيز، فى تصريحات تلفزيونية، إن جميع الأرقام التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بزيارة أسعار الغاز خاطئة 100%"، موضحا أن الوزارة لديها أسعار ثابتة منذ بداية شهر يناير هذا العام وتم الإعلان عنها على جميع المنصات الرسمية، مشددا على أن جميع الشائعات التي صدرت اليوم عن ارتفاع أسعار الغاز "غير حقيقة".
وأوضح أن شرائح الاستهلاك موضوعة من صفر إلى 30 متر مكعب بسعر 2.5 جنيه للمكعب وهذا ساري منذ يناير 2022، وسعر المكعب في الشريحة الثانية من 30 مترا إلى 60 مترا بـ 3.25 جنيه ، وما يزيد عن 60 مترا يكون سعرة 3.75 جنيه والأسعار عندما يتم تغيرها يتم الإعلان عنها وليس هناك زيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية.
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