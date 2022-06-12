الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - سجلت درجات الحرارة في القاهرة، أمس السبت، لأول مرة، 43 درجة مئوية، إذ أكدت الأرصاد أن البلاد على مدار الأسبوع المقبل لا تشهد موجات حارة وستكون فى معدلاتها مع ارتفاع نسبة الرطوبة أثناء فترات النهار".





وزف مدير مركز التنبؤات الجوية، الدكتور محمود شاهين، بشرى سارة للمواطنين، بشأن طقس الأيام القادمة، إذ أكد أن مصر ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة بدءا من اليوم الأحد على مستوى الجمهورية. وأضاف خلال مداخلة، لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه سيكون انخفاضا ملحوظا لدرجات الحرارة من 7 إلى 8 درجات، كما أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تنخفض لـ 10 درجات.

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