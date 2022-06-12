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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /703675/مش-هسكت-أول-تعليق-من-ريهام-حجاج-على-أنباء-هجومها-على-ياسمين-عبد-العزيز

انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أنباء تفيد بهجوم وشماتة الفنانة ريهام حجاج على الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد أنباء انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، خاصة وأن بين الثنائي خلافات حادة تشهدها السوشيال ميديا كل فترة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من ريهام حجاج على شماتتها في انفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي

وخرجت ريهام حجاج لترد على تلك الشائعات، فكتب عبر خااصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام: “ول مرة أطلع أتكلم في الموضوع دا تحديدًا، بس أنا قررت إني مش هسكت، أنا منزلة 15 خبر، نازل في 15 صفحة، دي حملة مدفوعة الأجر، فيها كلام متقال على لساني، وأنا لا أعرف عنه أي حاجة، نزل كله في توقيت واحد وعلى صفحات كتيرة”.

ريهام حجاج

وتابعت: "أنا مش عارفة إيه سبب أنه يتجاب سيرتنا في مشاكل احنا مالناش دعوة بيها، زي ما بيحصل بقاله 4 سنين، المرة دي الموضع زاد، وأنا أصلا ما عنديش أكونت على تويتر، الكلام دا متقالش، ومعنى إنه ينزل في أكونتات كتيرة في وقت واحد أكيد دا مش صدفة".

وأكدت ريهام حجاج في تعليق لها على الفيديو: “حملة قذرة علي صفحات رخيصة مدفوعة الأجر نازلة في نفس الوقت.. زي ما بيحصل معانا بقالنا ٤ سنين”.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

جدير بالذكر أنه قد انتشرت شائعة عن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز خلال الساعات الماضية، بسبب عدم سفره معها إلى سويسرا، اذ تستكمل رحلتها العلاجية في جنيف، ونشر أحمد العوضي صورة تجمعه بزوجته ياسمين عبدالعزيز عبر «فيسبوك» معلقا: «مهما يحصل بينا.. هتفضلي كل حاجة وكل حياتي بحبك».

وتابع العوضي: “ انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين ..وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها ببتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه”.