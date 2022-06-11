عمرو محمود ياسين ساخرا من أحد الفنادق المصرية: "بيقولي مش بنحجز لراجل من غير مراته"

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية عمرو محمود ياسين من أحد الفنادق المصرية

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “فيه فندق مش راضي يحجز لي لوحدي غرفه عشان بوليسي الاوتيل مش بتاخد رجاله سناجل”

وتابع ساخرا: “دوله سياحيه صحيح بصوت عمنا الجامد صلاح عبدالله ملحوظه انا مكنتش ناوي اروح اصلا. بس سمعت الموضوع قلت اتاكد فا اتصلت ولقيتهم فعلا رافضين رجل من غير زوجه ..عشان الناس سايبه الموضوع و بتسالني رايح لوحدك ليه”.

عمرو محمود ياسين يتألق بحكاية تاج رأسنا بابا

هذا وكان أخر أعمال الفنان عمرو محمود ياسين حكاية «تاج راسنا بابا»، بطولة صلاح عبد الله وبسمة داوود ومنة فضالي، ضمن حكايات مسلسل “نصيبي وقسمتك”، وخرج الفنان بعد النجاح الذي حققته الحكاية لـ يشيد بأداء الفنانين المشاركين بها، فكتب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «كانت تجربة جميلة وثرية، كل الفنانين أدوا أدوراهم بشكل يفوق ما تمنيت رغم صعوبة الظروف وقلة النوم والراحة، فعلا تعبنا جدا، ونمنا واحنا سايقين، لكن سعيد أن الحكاية نالت إعجاب الجمهور الحمد لله».

واختتم: «ألف مبروك للمخرج محمد الخبيري هذه الانطلاقة الرائعة».

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عمرو محمود ياسين وجدل الترحم على غير المسلم

وكان قد كتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كاشفا عن جواز الترحم على غير المسلم حسبما صرحت به دار الافتاء المصرية، فقال: "دار الافتاء المصرية سبق و اكدت انه يجوز الترحم على غير المسلم .. وكذلك افتى أحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة بالمملكة العربية السعودية، هل كل الناس اللي صدعونا من الصبح و فاكرين نفسهم حراس العقيدة يصمتوا ؟".