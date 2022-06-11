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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /703673/جمال-علام-إيهاب-جلال-بياخد-725-ألف-جنيه-في-الشهر-وهنجيب-مدير-فني-أجنبي-مديونية-اتحاد-الكرة-بلغت-600-مليون-جنيه-وأخطأنا-في-حق-الأهلي

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إنه كلف حازم إمام ومحمد بركات بالبحق عن مدير فني أجنبي، بديلا لإيهاب جلال، وبهذا فإن آخر مباراة لإيهاب جلال هي مباراة كوريا الجنوبية، وسيتم خوض ودية كوريا الجنوبية لأنه سيتم توقيع عقوبة مالية على المنتخب إذا لم يتم اللعب أمام كوريا الجنوبية.

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وأضاف "علام"، في مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تربص من البعض باتحاد كرة القدم، رغم أنه جاء في توقيت يعاني منه الاتحاد من مديونيات ومشاكل إدارية كبيرة.

مديونيات اتحاد الكرة

وكشف أن هناك 600 مليون جنيه مديونية على اتحاد الكرة، منها 450 مليون جنيه للدولة مديونية مشروع الهدف فقط، لافتًا إلى أنه عندما تسلم اتحاد الكرة كان بهد 200 ألف دولار فقط، على الرقم من أنه ترك الاتحاد منذ 2016 وكان به 25 مليون جنيه.

وقال: في خطأ في مسألة تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبعد انتهاء التحقيق المكلف من وزير الشباب والرياضة، سيتم اتخاذ إجراء ضد المسئول، متباعًا: أخطأنا في مسألة تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رحيل كيروش

وتحدث عن رحيل كارولس كيروس، حيث ذكر: لم أكن سببا في رحيل كيروش عن تدريب المنتخب، وكيروش طلب موافقة أسرته للاستمرار في تدريب المنتخب.

وحول أسباب التعاقد مع إيهاب جلال قال: تعاقدنا مع إيهاب جلال عشان مكنش عندنا دولارات نجيب مدير فني أجنبي، ووزير الرياضة قال إنه متكفل لو في مدير فني أجنبي.

وأردف: إيهاب جلال معندوش ثقة في نفسه ومحدش وقف معاه، ومعنديش مشكلة لو كيروش وافق يرجع لتدريب المنتخب.

إيهاب جلال

وكشف أن إيهاب جلال يحصل حاليًا على راتب 725 ألف جنيها شهريا نظير تدريبه المنتخب، وهذا لا يتناسب مطلقًا مع ما يأخذه في بيراميدز، كما أن كارلوس كيروش كان يحصل على 127 ألف دولار شهريا.

وتحدث عن أداء المنتخب حيث صرح: لاعيبة المنتخب لها مكافآت وليس مرتبات، وقبل ماتش إثيوبيا صرف مكافأة للاعبي المنتخب، واللاعيبة وعدتني بإنها هتأدي مباراة جيدة أمام كوريا الجنوبية.