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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /703670/نيكول-سابا-بحترم-اعتزال-أدهم-النابلسي-ومحمد-رمضان-بيستفز-الجمهور-بثروته

كشفت الفنانة نيكول سابا عدد من التصريحات عن بعض نجوم الوسط الفني، كاشفة عن حقيقة خلافها مع المطربة التونسية اليسا فضلا عن رأيها في اعتزال الفنان أدهم النابلسي والفنان محمد رمضان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات نيكول سابا عن نجوم الوسط الفني

فقالت نيكول سابا كاشفة عن خلافها مع اليسا بعدما كتبت عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ما أشطر منكن تقلبوا الشعلة لفيلم هندي، مجال بحب التطبيل” وأتى ذلك بعد اعتزال المطربة إليسا لفترة.

نيكول سابا تكشف خلافها مع اليسا

وأوضحت نيكول سابا حقيقة الأمر خلال لقائها مع برنامج “كتاب الشهرة” المذاع عبر قناة الجديد: “ ما كنت أقصد بالتغريدة دي أي شيء، ولا الهاشتاج بيدل على شيء، وأنا حرة أقول اللي عايزاه على صفحتي طالما مش بسب ولا بجرح حد، ومفيش خلاف مع إليسا”.

نيكول سابا تكشف رأيها في اعتزال أدهم النابلسي

وكشفت نيكول سابا رأيها في الإعتزال عن أدهم النابلسي، فقالت: “بحترم اعتزال أدهم النابلسي، لو ده اللي بيخلقله السلام فهو حر، هو مثلًا عايز الصفاء والعالم التاني، ليه لأ، دي حياتنا”.

نيكول سابا: محمد رمضان بستفز الجمهور بثروته

وأوضحت نيكول سابا رأيها في الفنان محمد رمضان الشهير بـ “نمبر وان”، فقالت: “ ممكن يكون محمد رمضان قاصد الاستفزاز لأنه يثير الجدل، وإذا كنت أملك نفس ثروته مش هستعرضها أبدًا، مش هستفز الناس لأن في حاجات بيعملها زيادة، لكن هو حر”.

نيكول سابا: طلع عليا شائعة ارتباط بياسر جلال

وفجرت نيكول سابا تعرضها للشائعات بسبب ياسر جلال، فقال: “تداول في بداية مشواري الفني فعلًا صورة مع ياسر جلال، ولكن الحقيقة هي صور من احتفالنا بالارتباط من أحداث أحد المسلسلات، ولم أقابل ياسر غير في المسلسل، وهو من الزملاء المحترمين والمحترفين واستمتعت جدًا بالعمل معه”.

أخر ظهور لنيكول سابا

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا التمثيلة كان مشاركتها على مسرح الرياض من خلال مسرحية الليلة الكبيرة التي عرضتها في أول أيام موسم عيد الفطر الماضي 2022.

وشارك نيكول سابا في بطولة مسرحية الليلة الكبيرة عدد من النجوم مثل محمود عبد المغني ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن، وبدرية طلبة، ميرهان حسين، طه الدسوقي، و أمير صلاح الدين، وآخرين والعمل من تأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، والإخراج لـ بتول عرفة.