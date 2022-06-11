الكلية الفنية العسكرية تفتح التسجيل بالدراسات العليا بالفصل الدراسى الأول

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:22 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين، ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.

تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير – دكتوراة) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2023، وعلى الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الاطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني.