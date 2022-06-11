محافظ الغربية يحظر إقامة الشوادر لبيع الأضاحى فى الشوارع العامة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قرار بحظر إقامة الشوادر لبيع الأضاحى فى الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق، شريطة عدم إعاقة حركة السير فى الشوارع أو عمل إشغالات فى المرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخالفات.





كما نص القرار على حظر ذبح المواطنين من أهالى المحافظة الأضاحى خارج المجازر، على أن يتم الذبح داخل المجازر بنطاق المحافظة بمراكزها الثمانية بالمجان وبدون تحصيل أى رسوم، مع تكليف مديرية الطب البيطرى باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وضرورة ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين على المجازر على مستوى المحافظة، مشددا على توقيع العقوبات المنصوص تجاه المخالفين، حيث سيتم تنفيذ هذا القرار خلال الفترة من 1 /7 /2022 وحتى 15 /7/ 2022.

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