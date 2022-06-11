غدا.. انطلاق حملة حقك تنظمى بالشيخ زويد

جدة - نرمين السيد - تنطلق غدا الأحد، فى الشيخ زويد حملة (حقك تنظمى) لتقديم وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية بالمجان، بتوجيهات من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وتحت إشراف الدكتورة إيناس كمال مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.





وقالت أمل مصطفى مسئول الإعلام بإدارة الشيخ زويد الصحية فى تصريح صحفى، اليوم السبت، إن الحملة يبدأ تنفيذها غدا ولمدة يومين بمستشفى الشيخ زويد والوحدات الصحية بالقرى، فى إطار الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية تحت شعار (حقك تنظمى). يذكر أن حملة (حقك تنظمى) تقوم على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية، وبهدف تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم المرأة ورفع الوعى الصحى للأسرة المصرية.

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