جدة - نرمين السيد - وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى، ببرنامج "مساء dmc"، اليوم السبت، أننا نعتاد على هذه الموجات الحارة فى أبريل ومايو ولكنها تأخرت هذا العام.
وذكرت شاكر أنه سيكون انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة من 7 إلى 8 درجات، كما أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تنخفض لـ 10 درجات.
وتابعت :" أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيا جنوب الصعيد اعتبارًا من الإثنين المقبل، كما أكدت أن البلاد على مدار الأسبوع المقبل لا تشهد موجات حارة وستكون فى معدلاتها مع ارتفاع نسبة الرطوبة أثناء فترات النهار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: هذه أول موجة حارة تتعرض لها مصر.. وفصل الصيف لم يبدأ حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.