الأرصاد: هذه أول موجة حارة تتعرض لها مصر.. وفصل الصيف لم يبدأ حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى، ببرنامج "مساء dmc"، اليوم السبت، أننا نعتاد على هذه الموجات الحارة فى أبريل ومايو ولكنها تأخرت هذا العام.

وذكرت شاكر أنه سيكون انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة من 7 إلى 8 درجات، كما أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تنخفض لـ 10 درجات.

وتابعت :" أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيا جنوب الصعيد اعتبارًا من الإثنين المقبل، كما أكدت أن البلاد على مدار الأسبوع المقبل لا تشهد موجات حارة وستكون فى معدلاتها مع ارتفاع نسبة الرطوبة أثناء فترات النهار".