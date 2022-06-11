انت الان تتابع تفاصيل خبر خروجة الجونة وعربية دودج.. النيابة تكشف تفاصيل اتهام نجل خالد الطوخي في قضية قتل حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /703672/خروجة-الجونة-وعربية-دودج-النيابة-تكشف-تفاصيل-اتهام-نجل-خالد-الطوخي-في-قضية-قتل

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الغردقة ومباحث البحر الأحمر عن تفاصيل جديدة بشأن اتهام يوسف خالد الطوخي، نجل رجل الأعمال خالد الطووخي، مالك جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في قضية قنل خطأ بسبب قيادته لسيارة والده ماركة دودج.

دوت الخليج

التحقيقات أشارت إلى أن يوسف نجل خالد الطوخي كان يقود سيارة والده الـ دودج الفارهة، ومعه أصدقاءه، ليصطدم بسيارة أخرى ماركة ميتسوبيشي لانسر، عند مدخل قرية الجونة، ليتسبب في وفاة أحد الأشخاص داخل السيارة الأخرى التي التقت معهم في المقابل.

تقرير الجهات الفنية

تقرير الجهات الفنية التابعة للإدارة العامة لمرور البحر الأحمر التي أعدت تقريرها حول الواقعة أشار إلى إن السرعة كانت تصل إلى حوالي 100 كيلو في الساعة وهذا واضح من شدة الاصطدام بالسيارة الأخرى والتي شهدت مصرع أحد الشباب بداخلها.

وقالت التحقيقات أن الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح أصيب من خلاله بعض المستقلين السيارة ماركة لانسر بجانب إصابات بين أصدقاء يوسف خالد الطوخي في السيارة الدودج.

ونتج عن الحادث إصابة بعض المستقلين السيارة ماركة لانسر بجانب إصابات بين أصدقاء يوسف خالد الطوخي في السيارة الدودج.

انتحال صفة

وكانت هناك بعض المحاولات التي تهدف إلى خروج وتبرأة نجل خالد الطوخي من تهمة القتل الخطأ، حيث كشقت التحقيقات أنه كان هناك محاولات لانتحال صفة لسائق السيارة الدودج لمساعدة نجل خالد الطوخي للإفلات من العقاب أو المحاكمة، قبل أن تتصدى له النيابة العامة وأكدتها تحريات المباحث هناك في تقرير ساهم في كشف الحقيقة كاملة.

تصالح

وعلى طريقة قضية كريم الهواري، أشارت مصادر إلة أن هناك تصالح تم على القضية المتهم بها يوسف خالد الطوخي نجل رجل الاعمال خالد الطوخي بعد التوصل لصيغة معينة بينه وبين أهل المتوفي.