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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /703669/مات-بسبب-المخدرات-العثور-على-جثة-عامل-جمع-خردة-بالغربية

عثر الأهالي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على جثة عامل يعمل في جمع الخردة داخل حديقة الياسمين "الحدائق المهجورة" بمنطقة منشية البكري التابعة للمحلة الكبرى، وتبين أن وفاته بسبب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تحيامصر

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية مأمور قسم ثان المحلة إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل حديقة مهجورة بمنطقة منشية البكري.

النيابة العامة

و على الفور انتقلت شرطة النجدة، وبالفحص تبين وفاة المدعو أحمد عوكل ٤٢ سنة يعمل في جمع الخردة بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بعد ندب مفتش الصحة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة تحت تصرف النيابة العامة.

طلقات نارية بالساقين.. كشف ملابسات مقتل شخص بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقتل شخص بعدة طلقات نارية من طبنجة على يد أحد الأشخاص بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بالبحيرة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز ) مُصاب بأعيرة نارية بالساقين "توفـى فـى وقت لاحق متأثراً بإصابته " وبسؤال شقيق المتوفى إتهم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته محدثاً إصابة شقيقه المشار إليها لوجود خلافات سابقة بينهما .

فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم المذكور بالإشتراك مع (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "البحيرة – الإسكندرية").

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (2 طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة المشار إليها ، نظراً لرغبة المتهم الأول فى الإنتقام من المجنى عليه لذات الخلافات ، فقام بالإستعانه بأحد المتهمان الآخران لإستدراج المجنى عليه على مقربة من مسكن المتهم الأول بزعم رغبة الأخير فـى إنهاء تلك الخلافات ، وعقب وصوله قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم ، وكان فـى إنتظارهما المتهم الثالث بسيارة قيادته ، والتى إستقلوها جميعاً ولاذوا بالهرب من محل الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.