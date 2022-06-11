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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /703668/نيكول-سابا-تشيد-بـ-عادل-إمام-وتؤكد-التجربة-الدنماركية-حصرني-في-أدوار-الإغراء

تحدث الفنانة نيكول سابا خلال حلولها ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على قناة الجديد عن تجربتها مع الفنان عادل إمام خلال فيلم التجربة الدنماركية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات نيكول سابا خلال برنامج مصر جديد

وقالت نيكول سابا متحدثة عن الزعيم عادل إمام: “تاريخ وزعيم وبطل وفيه كل صفات الزعامة والبطولة، قائد ورئيس في مشيته وعنده كاريزما، بتحدى أي حد يشوفه وما يتلبك”.

وتابعت: “هو ساعدني جدا وبيريح اللي قدامه بشكل مش طبيعي”

نيكول سابا: تجربتي في فيلم التجربة الدنماركية حصرتني في أدوار الإغراء ورفضت حاجات كتير بسببها

وأضافت متحدثة عن تجربتها مع فيلم “التجربة الدنماركية”: “رعبتني وأضافتلي وخلتني اشوف اللي اتبسطلي واللي متبسطليش، والمخرج قالي قبل ما أصور ياما هتقعدي في البيت ياما تتعدي وتعرفي تختاري أعمالي”

واختتمت: “حاصرتني في أدوار الإغراء ورفضت أعمال كتير بسببه، وكنت عايزة أثبت لنفسي وليهم موهبتي، والحمد لله قدرت أعملها.”.

أخر ظهور للفنان عادل إمام على الساحة الفنية

يذكر أن أخر ظهور للفنان عادل إمام على الساحة الفنية والتريندات كان من خلال ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، الذي كشفت عن أخر مكالمة بينهما، فقالت: “ "من أحلى المكالمات اللى جات لى فى حياتي، فجأة و من غير مناسبة.. مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت ان بابا اللى بيكلمنى و الله، الحمد لله انك بخير و سمعت صوتك و اتطمنت عليك.. عادل امام سعيد صالح".

شائعات الوفاة تلاحق عادل إمام

هذا ولاحقت الفنان عادل إمام العديد من الشائعات تفيد بوفاته واحدة تلو الأخرى تكاد تكون كل شهر أو مرتين في الشهر، أتى ذلك بسبب غيابه الطويل عن الوسط الفني سواء بالظهور في الفاعليات المختلفة أو بعدم مشاركته في السباقات الرمضانية كعادته، وربما يكون بسبب لجوءه للمنزل بشكل دائم في الفترة الأخيرة.

وصرحت أسرته بأن هذا الغياب الطويل لـ عادل إمام الذي يحزن له الوسط الفني، بسبب تخوفه من فيروس كورونا وانتقال العدوى له والتي ممكن ان تؤدي إلى إرهاقة الشديد ومعاناة طويلة مع الفيروس بسبب قلة مناعته.