مصرع طفل غرقاً في مياه البحر اليوسفي ببني سويف

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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /703667/مصرع-طفل-غرقا-في-مياه-البحر-اليوسفي--ببني-سويف

لقي طفل مصرعه غرقًا اثناء الاستحمام بمياه البحر اليوسفي بقرية دلهانس التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي.

دوت الخليج

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل بمياه البحر اليوسفي بقرية دلهانس التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، جنوب المحافظة.

انتشال جثة الطفل

وبالإنتقال والفحص، تبين وفاة الطفل "أبانوب ثروت بشرى" 12 عامًا، مقيم عزبة بشرى الغربية، بمركز الفشن، وذلك إثر سقوطه بمياه البحر اليوسفي بجوار محطة مياه دلهانس، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة.

النيابة العامة

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور احمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة الطفل المتوفي إلى مستشفى الفشن المركزي، وتم إيداعها يمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

دفن جثة الطفل

وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.

غرق طفل أثناء الاستحمام بمياه النيل في بني سويف

كما لقي طفل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه النيل هربا من حرارة الجو بقرية الزرابي التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى ببا المركزي.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بغرق طفل أثناء الأستحمام بمياه النيل، هربا من حرارة الجو، بقرية الزرابي التابعة لقرية جزيرة ببا، بدائرة مركز شرطة ببا، جنوب المحافظة.

انتشال جثة الطفل

وبالإنتقال والفحص، تبين وفاة الطفل "أحمد محمد محمود" 13 عامًا، مقيم بقرية الزرابي التابعة لقرية الجزيرة الشرقية بمجلس قروي جزيرة ببا بمركز ببا، وذلك أثناء الأستحمام بمياه النيل، هربا من حرارة الجو، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

نقل جثة الطفل لمستشفى بني سويف العام

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة الطفل المتوفي إلى مستشفى ببا المركزي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة

وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.