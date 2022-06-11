محافظ بنى سويف يصدر تعليمات بوقف أعمال النظافة خلال فترة الظهيرة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، تعليماته لرئيس مشروع النظافة وهانى جويلى، رئيس مدينة بنى سويف، بسحب جميع عمال النظافة وجامعى القمامة من الشوارع خلال الفترة الصباحية، من الساعة 12 ظهرًا حتى انكسار الموجة الحارة، فى الأيام التى تزيد حرارتها عن 45 درجة، وذلك حرصا على سلامتهم.





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