113 فائزا فى المسابقة البحثية المسيحية بـ «التربية والتعليم»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة المسابقة البحثية التى نظمتها لمادة التربية الدينية المسيحية، للعام الدراسى "2021 - 2022"، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والوزارة.





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