مشروع أمل مصر.. نائب محافظ قنا يبحث آليات تطوير قرية الحلة بقوص

جدة - نرمين السيد - عقد حازم عمر نائب محافظ قنا، نائبا عن أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مشروع " أمل مصر " لتطوير قرية الحلة بمركز قوص كنموذج لأول قرية على مستوى الجمهورية لتنفيذ المبادرة وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".





ويأتى المشروع برعاية الدكتورة النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب لتطوير وتنمية قرية الحلة مركز قوص محافظة قنا تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال مجموعة من التدخلات الاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية والتعليمية والانشطة الشبابية ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة المهندس محمد محمود على حسن واولاده الخيرية برئاسة النائب المهندس معتز محمد محمود ومؤسسة مصر المستقبل للتنمية.

جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، وعمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتعليم، والدكتورة عائشة الدجدج استشارى المشروع ومسؤول ملف التعليم، والدكتور محمد زكريا أمام المدير التنفيذى للمشروع، والكاتب الصحفى محمد صلاح المسؤول الاعلامى ومسئول الملف الاجتماعى بالمشروع والدكتور حسام يونس مسؤول الماليات والملف الصحى بالمشروع، وأحمد محمد أبو القاسم مسؤول الملف البيئى والأنشطة الشبابية بالمشروع، ورمضان محمد رياض ممثل عن مؤسسة المهندس محمد محمود على، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد نائب محافظ قنا، بدور وزارة التضامن الاجتماعى فى خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن مشروع " أمل مصر " يستهدف تطوير وتنمية قرية الحلة بمركز قوص وتحويلها إلى قرية نموذجية، وذلك من خلال مجموعة من التدخلات الاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية والتعليمية والانشطة الشبابية ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة المهندس محمد محمود على حسن وأولاده الخيرية ومؤسسة مصر المستقبل للتنمية، مؤكدا على استعداد الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللوجستى لإنجاح المشروع باعتباره نموذج سيتم تطبيقه لأول مرة على مستوى الجمهورية ليكون له استمرارية، تمهيدا لتعميمه على جميع المحافظات للحفاظ على المكتسبات التى حققتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبهم استعرض القائمون على المشروع الهدف منه، وخطة العمل والمحاور التى سيتم تنفيذها، فضلا عن عرض ما تم رصده من احتياجات فعلية للقرية بعد زياراتها على الطبيعة، وعرض التدخلات المقترحة والخدمات التى سيوفرها القائمون على المشروع بالتعاون مع الجهاز التنفيذى فى مجالات التعليم والصحة والبيئة والتضامن الاجتماعى والأنشطة الثقافية والشبابية، وكذا فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والطب البيطرى وخدمات البنية التحتية، مؤكدين أن الفترة الزمنية للمشروع تستغرق 6 أشهر ضمن مدة البروتوكول مع وزارة التضامن ومدته 3 سنوات حيث يهدف المشروع الى تمكين الاسرة المصرية اقتصاديا، وتحسين جودة الحياة فى القرى المستهدفة لضمان استدامة التنمية من خلال 10 أهداف رئيسية هى الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنظومة التعليمية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق معدلات عالية للأمن الغذائى، ورفع معدلات المشاركة السياسية للمرأة وذوى القدرات الخاصة والشباب، ورفع الوعى الثقافى للاسرة فى جميع المجالات، وزيادة فرص العمل والتشغيل، واستدامة جودة الحياة البيئية، ورفع قدرات منظمات المجتمع المدنى، ودعم وتشجيع المشاركة الشعبية والمجتمعية والسياسية.