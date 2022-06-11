وزير قطاع الأعمال يبحث مع محافظ الغربية مشروع تطوير نادى غزل المحلة

جدة - نرمين السيد - بحث وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق مع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، مشروع تطوير نادى غزل المحلة، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج.





واستعرض الوزير - خلال اللقاء - مشروع تطوير نادى غزل المحلة، والذى يتضمن تطويرا كبيرا لنادى العاملين بمساحة 14 فدانا، و إنشاء نادى اجتماعى رياضى خاص بعضويات جديدة لأهالى المحلة الكبرى بمساحة 20 فدانا. وأوضح الوزير أنه تم فصل نشاط كرة القدم فى شركة مستقلة باسم غزل المحلة لكرة القدم، تساهم فيها شركة مصر للغزل والنسيج بحصة عينية حوالى 65 مليون جنيه، وتم إجراء طرح خاص بقيمة 37 مليون جنيه لمستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية، بالإضافة إلى الاكتتاب العام كأول شركة لكرة القدم تطرح فى البورصة المصرية الذى يبدأ غدا الأحد، وحتى الأول من يوليو، بقيمة 98 مليون جنيه، بما يرفع رأس مال الشركة إلى 200 مليون جنيه، مشيرا إلى جهود تأهيل الناشئين والبراعم وإعدادهم فنيا وبدنيا ونفسيا للاحتراف خارجيا فى الأندية الأوروبية والخليجية.

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